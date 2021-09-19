خاص.. عقوبة مالية منتظرة للاتحاد المصري لكرة القدم من الكاف بسبب مشاركة الزمالك الأفريقية

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مازالت أزمة وقف القيد لنادي الزمالك قائمة، خاصة داخل الاتحاد الأفريقي، والذي كان قد استلم خطابا يفيد بعد وجود أم عقوبات على نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن الاتحاد الأفريقي سوف يفتح تحقيقا موسعا بسبب ما جاء من اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم المصري، وإخفاء العقوبات المالية على نادي الزمالك ووقف القيد.

ودائما يشترط الاتحاد الأفريقي عدم وجود أي عقوبات على الفرق التي تشارك في البطولات الأفريقية، من أجل إتاحة المشاركة في البطولات بشكل طبيعي.

ومن المفترض أن تكون هناك عقوبة مالية كبيرة على الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، بسبب التقاعص في إظهار الحقائق والعقوبات الخاصة بنادي الزمالك لدى اللاعبين ووقف القيد من جانب الفيفا.

أما بالنسبه لمشاركة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد، فلن يكون هناك أي عائق بسبب أن الخلل الذي حدث كان بسبب المسئوليين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان نادي الزمالك قد تعرض للإيقاف من القيد لفترتين وذلك بسبب لاعب الفريق الشاب حسام أشرف، بعدما تعاقد معه من أحد الأكاديميات.

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

وقف القيد للزمالك بسبب حسام أشرف

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".

وأردف" دائما عندما نفوز بالبطولات تحدث أزمات ومشاكل لنادي الزمالك، والجميع يريد إسقاط نادي الزمالك، وهناك أشخاص كثيرون سعيدين بسبب ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا".

واختتم" الشائعات طالت نادي الزمالك كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أقاويل بأن كارتيرون هرب من نادي الزمالك، ولا نعلم ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية".