الأهلي يضم عمر عزب لفريق كرة السلة رجال

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن إتمام التعاقد مع اللاعب عمر عزب للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، لمدة4 مواسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح عبد القادر أن اللاعب وقع على العقود، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق، وذلك في إطار تدعيم صفوف رجال سلة الأهلي بأفضل العناصر للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات في كافة المسابقات.

وقال مدير عام النشاط الرياضي إن عمر عزب لاعب مميز ويمثل إضافة حقيقية لفريق رجال سلة الأهلي والذي تم تدعيمه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية أبرزها الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان، فضلا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل فاكوادي للمشاركة مع الفريق في البطولة العربية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام القادمة.

ووجه عبدالقادر الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على دعمه المستمر لكافة فرق النشاط الرياضي، وتلبية كافة متطلبات الأجهزة الفنية من معسكرات وتعاقدات قوية، من أجل المنافسة بقوة والتتويج بكل البطولات.

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي ا تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 بالفريق الاول لكرة القدم.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.