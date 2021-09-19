محطات التفوق.. قطار مستقبل وطن ينطلق بأدوار سياسية وخدمية وتنموية رائدة

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تمكن حزب مستقبل وطن من ان يصبح الحزب الأول لدى المواطن في الشارع المصري، من خلال أدوار ريادية تتواصل ولا تتوقف انطلاقا من مسؤوليات مجتمعية وسياسية واقتصادية، وأنشطة حزبية وبرلمانية ورقابية وتشريعية وخدمية، يرصدها دوت الخليج في تقريره الشامل.

يبذل حزب مستقبل وطن وقياداته جهودا فائقة، من أجل الانتصار إلى احتياجات المواطنين والاضطلاع بالمهام الشعبية المطلوبة في المناسبات والفترات المختلفة، والتي تشمل تحديات صحية وتعليمية واقتصادية ومعيشية، ستجد على الدوام حزب مستقبل وطن وقيادته في القلب منها مباشرة.

لقاء المواطنين

يدرك حزب مستقبل وطن وقياداته الواعية، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، أهمية التوجه إلى الشارع مباشرة، والحرص على وتيرة لقاء لاتنقطع بالمواطنين، وهو مايظهر من خلال مواصلة أمانات حزب مستقبل وطن بمختلف المحافظات في لقاء المواطنين.

وبرز نشاط واضح وملموس لقيادات الحزب في محافظة كفرالشيخ، من حيث استقبال طلبات المواطنين في المقر الرئيسي ضمن إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين، وقد تلقى المهندس علي العجواني عضو مجلس الشيوخ، خلال الساعات القليلة الماضية، كم هائل من الطلبات والشكاوى المتنوعة للمواطنين.

وأوضح العجواني، أن معظم الطلبات عبارة عن نقل وندب لجمع شمل الأسرة، وطلبات للحصول على وحدات سكنية ضمن المستحقين وفقا للقانون، والمطالبة بالإبقاء على اسم قرية بالبرلس، وطلبات شخصية أخرى، مؤكدا حرصه الشديد على بذل أقصى جهد ممكن لتلبيتها.

المستلزمات المدرسية

الحزب صاحب الشعبية العريضة على أرض الواقع، والحائز على ثقة المواطنين بطول البلاد وعرضها، في مختلف الفعاليات والاستحقاقات البرلمانية والدستورية المختلفة، توجه مباشرة صوب مصالح وحوائج المواطنين بشكل حقيقي، وظهر ذلك من خلال مراعاة قيادات الحزب لموسم دراسي على وشك البداية، وتحتاج خلاله الأسر المصرية لأن تجد الداعم والمساند لها خلاله.

سارع قيادات حزب الأغلبية البرلمانية، في عديد من محافظات الجمهورية، نحو تدشين وإقامة معارض متنوعة واقتصادية لتقديم المستلزمات المدرسية،متمضنا بيع الملابس المدرسية والأدوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30 و35 ٪ تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وتلاقي جهود قيادات حزب مستقبل وطن صدى فوري لدى قيادات الأجهزة التنفيذية، حيث أعلن عدد من المحافظين ونوابهم، عن دعمهم لجهود قيادات حزب مستقبل وطن في إقامة معارض المستلزمات المدرسية والمنافذ بنسب تخفيضات جاذبة قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية مع التعهد بإنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

نهضة رياضية

لايعرف قيادات حزب مستقبل وطن الركون إلى الشعارات والأمنيات والتصريحات للاستهلاك الإعلامي، وإنما مع بحثهم عن حل لمشكلات الشباب المصري، وجدوا أن للرياضة دور فعال في توجيه طاقات الشباب والاستفادة منهم واستثمارهم بالشكل الأمثل، بعيدا عن مخاطر الإدمان أو الإرهاب.

وفي سياق الاهتمام الفائق بالشباب المصري، شهد المجمعات الرياضية والصالات الكروية، ختام الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن بعدد من المحافظات، في عرس رياضي تكرر في العديد من القرى والنجوع والأحياء والمحافظات المصرية، متضمنا جوائز مادية وحوافز حقيقية للشباب الفائز.

كما حرصت أمانات الحزب على تكريم المتفوقين بالثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بإحدى القاعات الرياضية بمدينة ٦ أكتوبر، وأيضًا أقيمت مباراة نهائي دوري مستقبل وطن في موسمه الثالث بمحافظة الجيزة، وهي الفعاليات والأحداث التي لايغيب عنها أبرز قيادات وكوادر الحزب، وفي مقدمتهم النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل، والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن با بالجيزة.