الآن لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2021 والحصول على النتيجة

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لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2021، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كيفية الحصول على التنسيق الخاص بالدبلومات، وإليكم التفاصيل فى التقرير التالى:-

دوت الخليج

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجاري وصنايع

تنسيق الدبلومات الفنية هو محل سؤال لدى الكثير من الطلاب الراغبين فى الانضمام إلى المعاهد والكليات المتاحة لهم فى الوقت الحالى، حيث أنه يمكن للطالب الذى حقق نتائج إيجابية فى أن يلتحق بالكلية الأنسب له على أن يكون قادرًا على تجاوز امتحان القدرات عند التقديم.

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. تفاصيل

يمكن للطلاب الراغبين فى الحصول على تنسيق الدبلومات الفنية فى أن يتفحص محرك البحث جوجل ومن ثم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التى من شأنها الوصول إلى مكان الشهادة.

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هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت فى وقت لاحق ميعاد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، وذلك يوم 8 سبتمبر الماضي، وهى موجودة الآن على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

للوصول إلى لينك الدبلومات الفنية.. عبر موقع الوزارة

كما نشير فى التقرير التالى إلى الموقع الرسمي للوزارة، للاستعلام على لينك تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أنه يمكن الدخول إلى الموقع عبر الرابط التالى:- https://moe.gov.eg/.

كان طلاب الدبلومات الفنية قد أدوا امتحاناتهم فى ظل تطبيق كامل لكل الاجراءات الاحترازية، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى وقت لاحق أن هناك أماكن شاغرة لعدد من الكليات لطلاب الدبلومات الفنية، وفى مختلف التخصصات سواء خريجي الدبلومات الفنية تخصص تجارة أو صناعي أو زراعي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالى قد خصصت نسبة 10% لطلاب الدبلومات الفنية فى الجامعات، وذلك من خلال التقديم للكلية وأداء الاختبارات الخاصة بها للالتحاق.

وخلال الأيام الماضية شهدت الكليات والمعاهد المختلفة بالمحافظات تقديم طلبات انضمام من خريجي الدبلومات الفنية فى جميع التخصصات.