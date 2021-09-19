صور-وزير التعليم العالى يوجه بضرورة إعداد وتأهيل صغار الباحثين 

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد.





وأكد الوزير على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات البحثية والمعملية والأجهزة بـ معهد بحوث البترول، وإعداد خطة خمسية على مستوى المعهد.

وشدد عبدالغفار على ضرورة إعداد وتأهيل صغار الباحثين، وزيادة أعدادهم، وتدريبهم لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية، وذلك على مستوى المراكز البحثية، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من المخرجات البحثية فى خدمة أهداف المجتمع وخطة التنمية الشاملة.





وأُحيط المجلس علمًا بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، تضمنت مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، وشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة، وجامعة فاروس بالإسكندرية، وجامعة السويس ممثلة فى كلية هندسة البترول والتعدين ونقابة المهندسين وجامعة الأزهر.

كما أُحيط المجلس بحصول معامل مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة PVT على شهادة "ISO-IEC 17025-2017" دوليًا للعام الخامس على التوالى، كما منح المعهد شهادة "2018- ISO45001" وهو استحداث لشهادة "OHSAS 18001" للسلامة والصحة المهنية طبقًا للمواصفات العالمية.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم ضبط الجودة للزيت الخام وماء الحقن وماء التبريد، كما وافق على تعيين 16 باحثًا، ومنح 14 باحثًا لقب أستاذ باحث مساعد ، ومنح 8 باحثين لقب أستاذ باحث.

ومن جانبه، استعرض الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد تقدم تصنيفات المعهد فى النشر العلمى على مستوى التصنيفات الدولية، حيث أحرز المعهد المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط فى مجال الطاقة، والمركز السابع فى مجال الكيمياء، على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الثانى على مستوى جمهورية مصر العربية بمجالى الطاقة والكيمياء، وحصل على المرتبة الأولى محليًا، والمرتبة 436 عالميًا بمؤشر تأثير الابتكار.

كما حصل المعهد على العديد من الجوائز منها جائزة "Obada" العالمية لعام 2021 لفئة العلماء الشباب المتميزين والمقدمة من الأكاديمية الأفريقية للعلوم ودار النشر العلمية الأمريكية Natural Sciences، وحصل المعهد على ميداليتين "ذهبية وفضية" خلال مشاركة مكتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا "TICO" بالمعهد فى معرض بيروت الدولى الثانى للابتكار "BIIS"، والذى نظمته الهيئة العامة الوطنية للعلوم والبحوث.