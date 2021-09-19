الأرصاد: إصدار التنبؤات بشكل يومى لمواجهة أى ظواهر حرجة خلال الخريف

جدة - نرمين السيد - وأضاف شاهين، فى تصريح له، اليوم الأحد، أن البلاد ستشهد خلال هذا التوقيت من العام اعتدال فى درجات الحرارة، ولكن يتخلل ذلك بعض حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط، يصاحبها عدم استقرار فى طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، يأثرون أحيانا بامتداد منخفض السودان الذى يؤدى إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وسقوط الأمطار الغزيرة، والتى تتسبب فى تكون السيول على مناطق جبلية فى سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ستعاود إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لجميع قطاعات الدولة بشكل يومى منتظم، حتى يتسنى لكل المسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة أى آثار ناجمة عن أى ظواهر جوية حرجة فى تلك الفترة.

ومن المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا فى مصر يوم الأربعاء، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، لينتهى يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021.

وفصل الخريف يعتبر فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات الحرارة فى فصل الشتاء.