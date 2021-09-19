محافظ بنى سويف: تعظيم دور المجتمع المدنى من أهم أدوات منظومة المحافظة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، أن تعظيم دور المجتمع المدنى بكافة أنواعه سواء كان محليا أو دوليا من أهم أدوات منظومة عمل المحافظة فى الوقت الحالى، لتحقيق التنمية التى تستهدفها الرؤية التنموية 2030 التى تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية.





جاء ذلك فى تصريح للمحافظ عقب مناقشته لجهود المجتمع المدنى فى دعم الاستراتيجية الاقتصادية التى تنفذها المحافظة من خلال تضافر كافة الجهود، حيث قدم مدير الوحدة الاقتصادية الدكتور علاء سعيد تقريرا تفصيليا عن نتائج التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz فى مجال التعاون فى دعم مكون البناء المؤسسى للجمعيات والمؤسسات الأهلية والزراعية ومكون رفع الوعى المجتمعى.

وقال المحافظ، إن التعاون يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الاتفاق بين مصر وألمانيا بناء على قرار جمهورى بشأن التعاون الفنى والموقع بين الطرفين فى عام 2018، والذى يستهدف التعاون والدعم المتبادل فى مجموعة من المشروعات التنموية من بينها مشروع الابتكار الزراعى والذى تقوم حاليا بتنفيذه الوكالة الألمانية والذى يهدف إلى زيادة دخل المزارعين ذوى الحيازات الصغيرة من خلال تبنى أفكار الابتكار الزراعى وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد من خلال الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات العاملة فى هذا المجال.

وأضاف أن المشروع يدعم المزارعين والجمعيات والمؤسسات الشريكة والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التدريب والدعم الفنى والتنظيمى فيما يتعلق بمجالات الابتكار التكنولوجى وتعزيز قدرات التسويق وتنويع قنوات البيع، حيث يتم ذلك من خلال تنفيذ برنامج متكامل لدعم مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الشريكة، لتكون مؤهلة من خلال امتلاكها للأدوات والاستراتيجيات المناسبة فى تنفيذ المشروع بكل أهدافه، لجنى ثمار تلك الجهود حسب المستهدف، وذلك من خلال اختيار 13 جمعية أهلية وزراعية وتم تحديد الاحتياجات المؤسسة لهذه الجمعيات سواء الحكومية أو المجتمعية.

وأشار إلى أن البرنامج تضمن بناء القدرات المؤسسية وعقد ورش عمل تشمل الموضوعات التالية : التخطيط الاستراتيجى وإدارة المشروعات وتعبئة الموارد المجتمعية وتنمية الموارد البشرية وإدارة المتطوعين والإدارة المالية والتفاوض والتسويق، حيث شارك فى التدريب 163 مواطنا (رؤساء جمعيات أو مسئولو العمل الأهلى فى هذا المجال بكل جمعية مشاركة).

وفيما يتعلق بأنشطة رفع الوعى المجتمعى، تم إعداد وإخراج عرض مسرحى باسم خير بلدنا، يتناول فى إطار فكاهى قضية تفتيت الرقعة الزراعية، وأهمية توحيد الزراعات ليكون لصغار المزارعين فرصة أكبر فى بيع محصولهم، حيث تم عقد 12 عرضا مسرحيا وبلغ الحضور 2.700 مواطن من 12 قرية.