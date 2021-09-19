افصل واسمع.. نشرة المرور: زحام بدائرى المنصورية وسيولة بالتسعين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى طريق الجيش عند منطقة خالد بن الوليد.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية تقاطعه مع شارع صلاح سالم وشارع بورسعيد، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا عند ميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة، ومحافظة الشرقية تشهد بعض الأحجام فى شارع المحافظة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند منطقة ميت نما للمتجه إلى الطريق الزراعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى طريق المنصورية للقادم من منزل الصحراوى ومتجه لوصلة المريوطية، وأعلى مناطق الكنيسة الأوتوستراد، وفى منطقة الميراج.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة عند ميدان الجيزة تحديدا وخاصة للقادم من الدقى ومتجه إلى فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارعى مراد أو السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب منطقة مجمع البنوك للقادم من التجمع الخامس ومحور التسعين الشمالى المتجه إلى التسعين الجنوب، ناصحا الخارج من التجمع الخامس بسلوك التسعين الجنوبى.

ولفت صابر إلى أن كوبرى الحدائق، يشهد بعض الأحجام، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أبو حشيشة، وشارع مصر والسودان.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.