صور-الأنبا مقار يتابع رفع الصليب على كاتدرائية البابا أثناسيوس 

جدة - نرمين السيد - حرص الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، على حضوره أثناء رفع الصليب المقدس فوق القبة، أعلى كاتدرائية القديس البابا أثناسيوس بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان.





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