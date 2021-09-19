صور.. اختتام فعاليات التدريب المصرى - القبرصى المشترك «بطليموس2021»

وتضمنت المراحل الأولى من التدريب، عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين، وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات، وتنسيق الجهود لتنفيذ جميع المهام التدريبية، والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة، والتدريب على تبادل الخبرات فى مجال الإسعافات الأولية.
كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمى المختلفة، وكذلك التدريب على عملية اقتحام بؤرة إرهابية فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر المسلحة.
وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة على تبادل، واكتساب المهارات القتالية والتكتيكات، خصوصًا فى تنفيذ جميع المهام التدريبية المكلفين بها.
ويعد التدريب "بطليموس2021"، هو الأول من نوعه بين القوات الخاصة لكلا البلدين، مما يسهم فى تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات الثنائية، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.
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