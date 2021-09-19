النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة فى القاهرة إلى 224 درجة

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى 2021-2022 من 230 درجة إلى 224 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.





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