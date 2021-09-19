القائم بالأعمال لجمهورية جورجيا: سعيد بوجودى فى مصر بلد الأمن والأمان

جدة - نرمين السيد - وأعرب تيجيشفيلى، فى تصريح له، عن سعادته لوجوده بمصر، فى هذه المرحلة التى تمتاز بالأمن والأمان والاستقرار، بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ما يجعل أى مواطن على الأراضى المصرية بالشعور بالاطمئنان على نفسه وعلى الغير ويشعر بالحرية بشوارعها.

وأضاف القائم بالأعمال لسفارة جورجيا بالقاهرة، أن الدولة المصرية الجديدة تشيد مشاريع كبرى فى وقت واحد، وتسعى لنهضة وازدهار البلاد، ولا تدخر جهدًا وتنجز تلك المشاريع فى زمن قياسى، متمنيًا أن تنمو وتتقدم العلاقات المصرية الجورجية فى شتى المجالات، لافتًا إلى أنه يعول كثيرا على الفترة المقبلة لتوطيد وتعزيز تلك العلاقات الثنائية المتينة بين الدولتين الصديقتين.