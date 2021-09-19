الفيوم: رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 918 حالة إشغالات خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وطامية وأبشواى ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضى، تمكنت خلالها من رفع 9.892 طن قمامة، وإزالة 918 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2.321 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.





من جانبه أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أحمد شاكر، فى بيان للمحافظة اليوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3.500 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية والشوارع الجانبية والداخلية بالأحياء، كما تم رفع المخلفات بطرق عدة قرى، كما تم إزالة 320 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف أنه تم صيانة وتركيب 370 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء "شرق، وغرب، وجنوب، والجون، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العدوة وسيلا والناصرية وكفور النيل حتى الطريق الدائرى، وطريق قرية سنوفر بهوارة المقطع، فضلاً عن صيانة وتطوير ميدانى الفنية والدكتور محمد مراد أمام مدخل الجامعة.

وكشف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس المهندس محمود هاشم، أنه تم تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2.162 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 232 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 351 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى مراد مسعود، إلى أنه تم تنظيم عدة حملات للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 1.800 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 124 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم صيانة 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

ولفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية ياسر جمعة، إلى تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 1.980 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق مدينة طامية والقرى التابعة للمركز، وإزالة عدد 194 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز، فضلاً عن صيانة 900 كشاف إنارة بطريق القاهرة / الفيوم وداخل دائرة المركز.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق كمال سلومة، أنه تم تنظيم حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 450 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة، كما تم إزالة 48 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز والقرى التابعة، فضلاً عن صيانة 300 كشاف إنارة بالطريق السياحى وجميع طرق القرى الداخلية.