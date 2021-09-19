الفيوم: رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 918 حالة إشغالات خلال أسبوع

من جانبه أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أحمد شاكر، فى بيان للمحافظة اليوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3.500 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية والشوارع الجانبية والداخلية بالأحياء، كما تم رفع المخلفات بطرق عدة قرى، كما تم إزالة 320 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف أنه تم صيانة وتركيب 370 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء "شرق، وغرب، وجنوب، والجون، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العدوة وسيلا والناصرية وكفور النيل حتى الطريق الدائرى، وطريق قرية سنوفر بهوارة المقطع، فضلاً عن صيانة وتطوير ميدانى الفنية والدكتور محمد مراد أمام مدخل الجامعة.
وكشف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس المهندس محمود هاشم، أنه تم تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2.162 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 232 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 351 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى مراد مسعود، إلى أنه تم تنظيم عدة حملات للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 1.800 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 124 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم صيانة 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
ولفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية ياسر جمعة، إلى تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 1.980 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق مدينة طامية والقرى التابعة للمركز، وإزالة عدد 194 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز، فضلاً عن صيانة 900 كشاف إنارة بطريق القاهرة / الفيوم وداخل دائرة المركز.
وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق كمال سلومة، أنه تم تنظيم حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 450 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة، كما تم إزالة 48 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز والقرى التابعة، فضلاً عن صيانة 300 كشاف إنارة بالطريق السياحى وجميع طرق القرى الداخلية.
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