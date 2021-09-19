تعليم وتضامن بنى سويف يبحثان توافر أوجه الدعم للمنظومة التعليمية

جدة - نرمين السيد - بحث وكيل وزارة التعليم بمحافظة بنى سويف عمرو شحاتة اليوم الأحد، مع إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فى مجال سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، فى إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالاستعداد للعام الدراسى الجديد والعمل على توافر أوجه الدعم لكافة عناصر المنظومة التعليمية>





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