بـ 90.1%.. قيس سعيد يتصدر اتجاهات التصويت في الانتخابات الرئاسية

تصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتجاهات التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ90.1 %، وفق الباروماتر السياسي لمؤسسة سيجما، إحدى المؤسسات المتخصصة في استطلاعات الرأي بتونس، نقلا عن إذاعة شمس التونسية .
وقد احتلت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، المرتبة الثانية في نوايا التصويت بـ2.3 %، يليها الصحفي والكاتب التونسى الصافي سعيد بـ 1.5%
أما المرتبة الرابعة، فقد كانت من نصيب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ليحتل الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي المرتبة الخامسة بـ0.9 بالمائة.
وقد رفض 70.2 %، من المستجوبين الإدلاء بنوايا تصويتهم، ويرى 71.7 %، من المستوجبين أن البلاد تسير في الطريق الصحيح، من جهة أخرى عبر 72% عن ثقتهم في رئيس الدولة قيس سعيد.
يُشار إلى أن هذا الباروماتر، تم إنجازه في الفترة المتراوحة بين 9 و16 سبتمبر الجاري، على عينة مكونة من 1983 تونسيا، أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
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