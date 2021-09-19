بإطلالة ساحرة..درة تتسلم جائز التميز في مهرجان الفضائيات العربية «صور»

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حصدت الفنانة درة على جائزة التميز عن دوري في مسلسل «بين السما والأرض»، وظهرت درة خلال التكريم بمهرجان الفضائيات العربية بإطلالة ساحرة جذبت أنظار الحاضرين إليها.

دوت الخليج يرصد إطلالة درة بمهرجان الفضائيات العربية

درة تتألق بمهرجان الفضائيات العربية

شاركت درة جمهورها بمجموعة صور لها أثناء تسلمها جائزة التميز بمهرجان الفضائيات العربية لتخطف أنظارهم بعدما استطاعت خطف أنظار الحاضرين.

وظهرت درة خلال حفل التكريم بفستان فضي لامع طويل، اعتمدت فيه على فتحة كشفت جزء من ساقيها، كما تركت شعرها مناسبا ليتناسب مع هدوء الفستان، أما المكياج فاعتمدت على لمسات خفيفة تناسب براءة وجهها.

درة تشكر إدارة مهرجان الفضائيات العربية بعد حصودها جائزة التميز

وحرصت درة على شكر إدارة مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم أمس السبت من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ قالت: “شكرًا مهرجان الفضائيات العربية على تكريمي بجائزة التميز عن دوري في مسلسل "بين السما والأرض" سعيدة بكل إشادة بهذا الدور وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنّ المشاهدين والنقاد و جمهوري الحبيب”.

درة تتألق بحكاية «غالية» من مسلسل زي القمر

هذا وقد تصدرت الفنانة المتألقة تريند تويتر بعد عرض أخر حلقات حكايتها الجديدة التي تحمل اسم «غالية» من مسلسل «زي القمر» التي تعرض على فضائيات cbc، واحتفلت درة ، بتصدر مسلسلها التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة، اذ نشرت صورة تكشف تصدرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وتناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية» التي تعرض الأن عبر فضائيات CBC، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

حكاية غالية لدرة

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.