/650906/هاري-كين-يقود-هجوم--تشكيل-توتنهام-أمام-تشيلسي

يدخل فريق توتنهام الإنجليزي يستضيف اليوم الأحد نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل توتنهام

هوجو لوريس رويال، إيريك داير، كريسيان روميرو، ريجولين. هويبيرج، لو سيلسو، ندومبيلي. ديلي آلي، هيونج مين سون، هاري كين.

تشكيل تشيلسي

كيبا،كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجير، أزبلكويتا. كوفاسيتش، جورجينيو، ماركوس ألونسو. كاي هافيرتز، لوكاكو، مايسون ماونت.

توج نجولو كانتي لاعب منتخب فرنسا و تشيلسي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا لعام 2021، وذلك خلال حفل جوائز الافضل الذي يقام على هامش إقامة مراسم قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/202، والتي ستقام في مركز مؤتمرات حليش في مدينة إسطنبول بتركيا.

المجموعة الأولى

مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان

المجموعة الثانية

أتليتكو مدريد.

ليفربول.

المجموعة الثالثة

سبورتنج لشبونة.

بوروسيا دورتموند.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان.

ريال مدريد.

المجموعة الخامسة

بايرن ميونيخ.

برشلونة.

المجموعة السادسة

فياريال.

مانشستر يونايتد.

المجموعة السابعة

ليل.

إشبيلية.

المجموعة الثامنة

تشيلسي.

يوفنتوس.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

دور الـ 16 15/16 - 22/23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8/9 - 15/16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ 16.