«وقعت عليه نخله».. مصرع طفل في البدرشين أثناء اللعب

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سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرى البدرشين في محافظة الجيزة، اليوم الأحد، عندما توفى طفل نتيجة سقوط نخلة عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طفل في البدرشين

الاستماع لأقوال أسرة الضحية

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغًا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 9 سنوات، إثر سقوط نخلة عليه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأتضح أن الطفل خلال لهوه سقطت عليه نخلة مما أسفر عن إصابته وفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

هذا وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ملابسات واقعة مقتل خفير خاص وإصابة شقيقه بإطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (جثة خفير خصوصى بها "طلق نارى" – "شقيقه" خفير خصوصى آخر مصاب بعيار نارى "له معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) حيث ادعى المجنى عليه الثانى حدوث مشاجرة حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما.

ووفقًا لما نصت عليه التحقيقات فإن ما قرره شقيق آخر للضحايا وأحد الأشخاص أنهما حال سيرهما رفقة المجنى عليهما بالمنطقة محل الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليهما وكلٍ من خفير خصوصى وآخران، تطورت إلى مشاجرة لمشاكل بينهم على خفرة منطقة، أطلق خلالها أحد المتهمين أعيرة من سلاح نارى كان بحوزته، فأودى بحياة الأول في الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وأصاب الثانى ولاذوا بالهرب بإحدى السيارات.

إختبائهم بنطاق مديرية أمن البحيرة

هذا وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وتم تحديد مكان إختبائهم بنطاق مديرية أمن البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم ضبطهم، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين«أمكن ضبطها».

كما تم بإرشادهم ضبط بندقية آلية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وطبنجة و8 خزينة مختلفة، وعدد من الطلقات مختلف الأعيرة و5 هواتف محمولة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة للتحقيق.