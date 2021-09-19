بعد قراره بتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية..نقابة الممثلين تتوجه بالشكر للرئيس السيسي

/650908/بعد-قراره-بتسجيل-الفنانين-ببرامج-الحماية-التأمينيةنقابة-الممثلين-تتوجه-بالشكر-للرئيس-السيسي

توجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنانة أشرف زكي، ببيان شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما أصدر قراربتوجيه الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

دوت الخليج يرصد رسالة أشرف زكي للرئيس السيسي

أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على قرار الرئيس السيسي بشأن الفنانين

جاء بيان نقابة المهن التمثيلية على النحو الأتي: “يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الدائمة وحرصه الشعب المصري بخاصة الفنانين الذين قد شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لهم ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها”.

الجدير بالذكر، أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وقد اطلع الرئيس السيسي، على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات اعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

الرئيس السيسي يوجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين

وقد وجه الرئيس السيسي، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.