الرئيس السيسي يوجه بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن..والصحة تعلن استقبال 546 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا.. والوزراء ينفي فرض رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية

/650909/الرئيس-السيسي-يوجه-بتعزيز-منظومة-دعم-العاملين-بمجال-الفنوالصحة-تعلن-استقبال-546-ألف-جرعة-من-لقاح-استرازينيكا-والوزراء-ينفي-فرض-رسوم-على-متلقي-المكالمات-الهاتفية

وجه الرئيس السيسي، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وقد وجه الرئيس السيسي، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

هذا وفى سياق آخر، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازينكا"، مقدمة من الحكومة الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استقبال تلك الشحنة على دفعتين وصلت إحداهما الجمعة الماضية والأخرى أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي.

هذا وأكد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة، مشيراً إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "استرازينكا" سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها ٧٨١ مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خبر فرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش.

وقال مساعد وزيرة الصحة:" تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.