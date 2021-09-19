/650911/مانشستر-يونايتد-يفوزعلي--ويست-هام-في-الدوري-الإنجليزي
إنتهت منذ لحظات مباراة فريقي مانشيستر يونايتد امام نظيرة ويست هام يونايتد بفوز فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وتمكن اللاعب سعيد بن رحمة من تسجيل الهدف الأول لفريق ويستهام يونايتد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول من المباراة قبل أن يعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 35 من الشوط الأول.
ثم يضيف اللاعب لينجارد هدف الفوز لفريق مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيره من المباراة ويقود فريقة لتحقيق فوز قاتل وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي. وفي الثانية الأخيرة يضيع نادي ويستهام ركلة جزاء بعد تصدي رائع من حارس مانشستر يونايتد دفيد دي خيا.
وكان اولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا. خط الدفاع: "لوك شاو، هاري ماجواير، رافائيل فاران، آرون وان بيساكا. وفي خط الوسط: فريد، بول بوجبا، سكوت ماكتوميناي، برونو فرنانديز، ماسون جرينوود. الهجوم: كريستيانو رونالدو. ويتصدر فريق مانشيستر يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.
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