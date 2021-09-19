/650916/وزير-التموين-التخفيضات-بمعارض-أهلا-مدارس-لا-تقل-عن-30

أكد الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ‏يتابع جيدا السلع والمنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس من حيث الجودة او ‏التخفيضات الموجودة به، مشيرًا إلى أن الوزارة ترسل يوميًا عدد من ‏المفتشين جنبًا الى جنب مع جهاز حماية المستهلك.

دوت الخليج

وزير التموين: التخفيضات بمعارض أهلا مدارس لا تقل عن 30%‏.

وأكد وزير التموين، على مصيلحي، أنه يتابع يوميا ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع السادة ‏المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، مضيفًا ان خطة الوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.‏

‏ من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏يتلقى يومياً تقريرا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة ‏عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين، ‏وأشار إلى ان التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظراً للتخفيضات الموجودة ‏به.

وزير التموين: المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد

وأشار معاون الوزير، إلى ان المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات ‏او التنقل، واكد احمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ان ‏مديريات التموين يتم متابعتها يومياً للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك ‏المعارض، مشددا على ان توجيهات الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي - وزير ‏التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات تقضي بأهمية وجود تخفيضات ‏على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.‏