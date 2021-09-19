محمد ممدوح إرهابي داعشي خلال أحداث فيلم «السرب»

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عاد صناع عمل فيلم «السرب» لإستكمال تصويره مرة أخرى بمدينة السويس، بعد غياب دام لأشهر بسبب إنشغال الأبطال بأعمالهم الذي تم عرضها في رمضان 2021، ترقبا لعرض العمل خلال العام الجاري

دوت الخليج يرصد دور محمد ممدوح بالسرب

محمد ممدوح إرهابي داعشي بالسرب

يتناول فيلم «السرب» قصة قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير عام 2015، ويجسد الفنان محمد ممدوح خلال أحداث الفيلم دور داعشي منتمي لجماعات الإرهاب والذي من المقرر أن يعكس كيفية تجنيد الجماعات الإرهابية للأشخاص بداية من السيطرة على عقولهم إلى أن يجعلوهم يفعلون مايقولون بكل بساطة.

أبطال فيلم السرب

فيلم «السرب»من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

أحمد السقا يتمتع بعرض 200 جنيه

من ناحية أخرى، يستمتع أبطال فيلم «200 جنيه» الذي يشارك به الفنان أحمد السقا بعرض العمل بدور العرض اذ أنه يشهد منافسة شديدة بسبب الأفلام التي تعرض في هذا الوقت على رأسهم فيلم “الإنس والنمس”، و”ماكو”، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

أحمد السقا يتألق في دراما رمضان 2021

الجدير بالذكر أن النجم أحمد السقا شارك في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «نسل الأغراب»، من بطولته إلى جانب أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.