/650921/رقم-غريب--في-تصدي-دي-خيا-لركلة-جزاء-اليوم-أمام-ويست-هام

تمكن حارس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ديفيد دي خيا من التصدي لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت فريقة مع فريق ويستهام يونايتد ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن الحارس دي خيا من التصدي لركلة جزاء هي الأولي له منذ اخر ركلة تصدي لها عام 2015.

ومنذ ذلك الوقت لعب ضد دي خيا 21 ركلة جزاء لم يتمكن من التصدي لأي منهما إلي أن تمكن من التصدي لركلة جزاء اليوم وحرمان فريق ويستهام يونايتد من نقطة التعادل في اللقاء.

وتمكن اللاعب سعيد بن رحمة من تسجيل الهدف الأول لفريق ويستهام يونايتد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول من المباراة قبل أن يعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

ثم يضيف اللاعب لينجارد هدف الفوز لفريق مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيره من المباراة ويقود فريقة لتحقيق فوز قاتل وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي. وفي الثانية الأخيرة يضيع نادي ويستهام ركلة جزاء بعد تصدي رائع من حارس مانشستر يونايتد دفيد دي خيا.

وكان اولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا. خط الدفاع: "لوك شاو، هاري ماجواير، رافائيل فاران، آرون وان بيساكا. وفي خط الوسط: فريد، بول بوجبا، سكوت ماكتوميناي، برونو فرنانديز، ماسون جرينوود. الهجوم: كريستيانو رونالدو. ويتصدر فريق مانشيستر يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

إنجازات دافيد دي خيا الفردية والجماعية مع مانشستر يونايتد:

الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2012/13

كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2015/16

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة موسم 2016/17

الدوري الأوروبي موسم 2016/17

فريق العام في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في مواسم: 2012–13-2014–15 – 2015–16 – 2016–17 – 2017–18

لاعب الشهر في رابطة اللاعبين المحترفين: نوفمبر 2014

أفضل لاعب في فريق السير مات باسبي لمواسم: 2013–14 – 2014–15 – 2015–16 – 2017–18

أفضل لاعب في العام لفريق مانشستر يونايتد بإختيار اللاعبين: 2013–14 – 2014–15 – 2017–18

تشكيلة العام في الدوري الأوروبي لموسم: 2015–16

القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم: 2017–18.