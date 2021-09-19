محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على ضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة.





ووجه الشريف، فى تصريح اليوم، جميع الجهات التنفيذية بالتعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى سياق متصل، شن حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت محور المحمودية وشوارع (يوسف الحكيم - إبراهيم باشا نجيب - راغب - باب الملوك - القفال - الإسناوى - منطقة المكس بدائرة الحى)، وأسفرت عن ضبط 94 حالة إشغال متنوع، وغلق محلين، وفرض غرامات فورية تقدر بـ11 ألف جنيه.

كما شن حى المنتزة ثان برئاسة حسن الجمال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المعمورة الشاطىء وطريق الدولى 45، وشوارع (مصطفى كامل - النبوى المهندس - الملك - جمال عبدالناصر)، حيث تم فرض غرامات فورية تقدر بـ77 ألف جنيه وضبط 32 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة للحد من المخالفات والتعديات بشوارع الحى ومنع عودة الإشغالات، حيث استهدفت الحملة شوارع (الزهور - بن فرناس - مصطفى كامل - باكوس - محور المحمودية - مزلقان فيكتوريا - وشارع الجلاء)، وتم ضبط 104 حالات إشغال متنوع.

وشن حى العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة استهدفت منطقة عبد القادر وتم التفتيش على 3 مصانع وعدد من الصيدليات، وأسفرت عن غلق صيدلية لممارسة النشاط دون وجود صيدلى وتحرير 11 محضرا متنوعا والتحفظ على كمية من البلاستيك الخام لتقليد العلامة التجارية بالمخالفة.

وشن حى الجمرك برئاسة حسام الشيخ حملة مكبرة استهدفت شوارع (ميدان عرابى - التحرير - فرنسا - القائد جوهر - حمام الورشة)، حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية والتحفظ على 43 حالة إشغال متنوع.