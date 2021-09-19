جدة - نرمين السيد - وأضاف المصيلحى، فى بيان، اليوم الأحد، أن الوزارة ترسل يوميًا مجموعة من المفتشين جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك، منوهًا بأنه يتابع ما يجرى على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض مع المحافظين ومديرى مديريات التموين بالمحافظات، والتخفيضات الموجودة بتلك المعارض، لافتًا إلى أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين تقضى بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.
من جانبه، أوضح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتور على المصيلحى، يتلقى يوميًا تقريرًا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على المعرض الرئيسى بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرًا للتخفيضات.
وأكد أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد، وهو ما يتيح للمواطن حرية الاختيار، وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات أو التنقل، لافتًا إلى أن مديريات التموين يتم متابعتها يوميًا للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك المعارض، مشددًا على أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية لمديرى المديريات تقضى بأهمية وجود تخفيضات على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: 30% نسبة التخفيضات فى معارض أهلا مدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.