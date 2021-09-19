التموين: 30%‏ نسبة التخفيضات فى معارض أهلا مدارس

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصيلحى، فى بيان، اليوم الأحد، أن الوزارة ترسل يوميًا مجموعة من ‏المفتشين جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك، منوهًا بأنه يتابع ما يجرى على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض مع ‏المحافظين ومديرى مديريات التموين بالمحافظات، والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، لافتًا إلى أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين ‏تقضى بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.‏

من جانبه، أوضح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، ‏أن الدكتور على المصيلحى، ‏يتلقى يوميًا تقريرًا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة ‏عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين، ‏مشيرًا إلى أن التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسى بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرًا للتخفيضات.

وأكد أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد، وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار، وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات ‏أو التنقل، لافتًا إلى أن ‏مديريات التموين يتم متابعتها يوميًا للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك ‏المعارض، مشددًا على أن توجيهات وزير ‏التموين والتجارة الداخلية لمديرى المديريات تقضى بأهمية وجود تخفيضات ‏على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.‏