محافظ بنى سويف يبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - بحث محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الأحد، آليات وخطة العمل فى المرحلة المقبلة والاستعدادات لبدء العام الدراسى (2021/2022) والذى من المقرر أن يبدأ فى الـ 9 من أكتوبر المُقبل، ضمن خطة المحافظة لتوفير مناخ صحى وآمن فى ظل جائحة "كورونا".





وقال المحافظ، خلال لقائه اليوم الأحد مع وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن، والتى تستلزم تضافر كافة جهود الجهات المعنية لانتظام الدراسة فى أجواء صحية وآمنة تضمن سلامة وصحة كافة عناصر المنظومة التعليمية.

وشدد على أهمية الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" فى مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير كافة مستلزمات الوقاية من المطهرات والواقيات حرصًا على سلامة الطلاب وكافة عناصر المنظومة.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تفقد عددا من المدارس فى مركزى بنى سويف وأهناسيا، لمتابعة الاستعدادات على أرض الواقع، حيث تفقد مدرسة مؤمن عياد الإعدادية بإدارة تعليم بنى سويف، مقررًا إحالة مدير المدرسة للتحقيق لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال الدراسة، وعدم الالتزام بتعليمات الكتاب الدورى فى هذا الشأن، بجانب مجازاة 18 من معلمى المدرسة لتغيبهم عن العمل.

وشدد على ضرورة الانتهاء من استلام الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب بكافة المراحل التعليمية، وتوزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز فى مختلف التخصصات قبل الدراسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وسرعة الانتهاء من تسجيل جميع المعلمين والإداريين للحصول على لقاح "كورونا".