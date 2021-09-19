مدبولى: نبحث أفضل العروض والأسعار لإنشاء محطات تحلية مياه البحر

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الاساسية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومسؤولى الصندوق.

وأشار مدبولى، إلى أن الاجتماع يأتى متابعة لما يتم تنفيذه من جهود فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة حاليًا للتوسع فى إنشاء المزيد من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من السواحل الممتدة لمصر، وتلبية المتطلبات المائية اللازمة لقاطنى المدن الساحلية.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه يتم العمل على الوصول لأفضل العروض والأسعار لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب السعى لتوطين هذه الصناعة فى مصر مرحليًا، وأن يكون هناك نسبة للمكون المحلى فى هذه الصناعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة وزارة الإسكان حتى عام 2050، المتعلقة بملف تحلية مياه البحر، وما تتضمنه من خطط خمسية بمستهدفات كمية محددة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه من المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل إجمالى المنتج من المياه المحلاة إلى نحو 6 ملايين م3 يوميًا.