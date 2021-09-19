سفير المكسيك فى القاهرة يعلن عن مسابقة الأولى من نوعها

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير خوسيه أوكتابيو تريب، عن إطلاق السفارة المكسيكية بالقاهرة، مسابقة هى الأولى من نوعها وذلك بالتعاون مع المركز القومى للترجمة، وذلك لترجمة الأدب الروائى المكسيكى لرواية «الكتاب البرى» للكاتب خوان بييورو.





وتتضمن شروط المسابقة أن يتمتع المشاركون بالجنسية المصرية، والمسابقة متاحة للأفراد حتى 45 عاما بنهاية 2021 كما توفر سفارة المكسيك، للمترجمين الراغبين فى المشاركة، العمل المحدد للمسابقة عن طريق التواصل معها عبر بريدها الإلكترونى الرسمى [email protected] . ويفتح باب التقدم للمسابقة فى الفترة من 19 سبتمبر 2021 وحتى الأول من مارس 2022، ويحصل الفائز على ألف دولار أمريكى وشهادة تقدير بالإضافة إلى مجموعة أعمال من الأدب المكسيكى، كما يتم نشر العمل الفائز ضمن إصدارات المركز القومى للترجمة.

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