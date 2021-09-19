الإفتاء: التسوية بين الأولاد فى العطاء والهبة أمر مستحب شرعا

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التسوية بين الأولاد فى العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا، مستدلة على ذلك بما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ساووا بين أولادكم فى العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال".





وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه قد يخص الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية، لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعى الزيادة فى العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه فى ذلك، لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

وفى نفس السياق، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز للفرد أن يتحكم فى أملاكه كيف يشاء طالما لا يزال على قيد الحياة وبكامل قواه العقلية.

وأوضح خلال لقائه مع قناة "سى بى سى"، أن الإنسان هو ما يشوش ويخلط على نفسه الأحكام التى تم ذكرها منذ عشرات السنين فلا بد ألا يخلط الإنسان بين أحكام الحياة وما بعد الوفاة خصوصًا فى المورايث.

وأختتم قائلا: "استقرت الفتوى منذ أجيال بعيدة أنه يجوز للإنسان أن يتصرف فى ملكه كيف يشاء وعليه فيجوز للإنسان أن يهب ما شاء لمن شاء كيف يشاء فى حياته".