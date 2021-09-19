محافظ الفيوم يناقش المخططات التفصيلية الجديدة للمراكز والقرى

جدة - نرمين السيد - عقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات النهائية للموقف التنفيذى للمخططات التفصيلية الجديدة لمختلف مراكز وقرى المحافظة، موجهاً بالتنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ تلك المخططات على أرض الواقع عقب اعتمادها.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمى لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلى التخطيط والإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

وتناول الاجتماع آخر إجراءات المخططات التفصيلية الجديدة، لمراكز وقرى المحافظة، وكذا مناقشة الملاحظات النهائية لوضع المخططات فى الشكل الملائم بما يتوافق والشروط التى وضعتها الجهات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض الرؤية الشاملة للمخططات التفصيلية ومحاورها ومحدداتها لسرعة تنفيذ هذا الملف المهم على أرض الواقع تماشياً مع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وكشف الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى باسم المحافظة، أنه تم الانتهاء من المخططات التفصيلية فنياً لعدد 4 مراكز وهى إطسا وطامية وأبشواى وسنورس، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لمركزى الفيوم ويوسف الصديق، على أن تنتهى جميع المخططات التفصيلية للمراكز والقرى بنهاية الشهر الجارى، هذا بجانب الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لمدينة الفيوم خلال الموعد نفسه.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المخططات التفصيلية الجديدة للمدن والقرى تعبر عن الواقع الفعلى للامتدادات العمرانية، لإعادة تخطيط الكتل السكنية مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من عمليات الرفع المساحى، وإجراء الزيارات الميدانية للمواقع المزمع تخطيطها من قبل مسئولى الإدارات الهندسية والتخطيط، كما تم عقد ورش عمل للوقوف على المخطط التفصيلى الأنسب لكل موقع، طبقاً للشروط قبل الوصول للمراحل النهائية لكل مخطط على حده.

وأكد المحافظ، أهمية تنفيذ المخططات التفصيلية على أرض الواقع، بما يحافظ على حق الدولة، مشدداً على الانتهاء من كافة الملاحظات لخروج المخططات بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أهمية التدقيق عند تخطيط شبكة الطرق بالمناطق السكنية المستحدثة، والتأكد من الاستعمال الحالى للكتل السكنية ومواقع الخدمات بها من جراجات وملاعب وأسواق وغيرها.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ هذا الملف لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أن تلك لمخططات تهدف إلى التدقيق المرورى وحجم الاستخدام بكافة الشوارع، مشيراً إلى ضرورة تكثيف ورش العمل وجلسات الحوار خلال تلك الفترة للخروج بالمخططات النهائية خلال الفترة الزمنية المحددة، مع الأخذ فى الاعتبار توافقها مع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بتطوير القرى، ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازى فيما بينها.