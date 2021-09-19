محافظ الفيوم يناقش المخططات التفصيلية الجديدة للمراكز والقرى

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمى لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلى التخطيط والإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.
وتناول الاجتماع آخر إجراءات المخططات التفصيلية الجديدة، لمراكز وقرى المحافظة، وكذا مناقشة الملاحظات النهائية لوضع المخططات فى الشكل الملائم بما يتوافق والشروط التى وضعتها الجهات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض الرؤية الشاملة للمخططات التفصيلية ومحاورها ومحدداتها لسرعة تنفيذ هذا الملف المهم على أرض الواقع تماشياً مع الاشتراطات البنائية الجديدة.
وكشف الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى باسم المحافظة، أنه تم الانتهاء من المخططات التفصيلية فنياً لعدد 4 مراكز وهى إطسا وطامية وأبشواى وسنورس، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لمركزى الفيوم ويوسف الصديق، على أن تنتهى جميع المخططات التفصيلية للمراكز والقرى بنهاية الشهر الجارى، هذا بجانب الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لمدينة الفيوم خلال الموعد نفسه.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المخططات التفصيلية الجديدة للمدن والقرى تعبر عن الواقع الفعلى للامتدادات العمرانية، لإعادة تخطيط الكتل السكنية مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من عمليات الرفع المساحى، وإجراء الزيارات الميدانية للمواقع المزمع تخطيطها من قبل مسئولى الإدارات الهندسية والتخطيط، كما تم عقد ورش عمل للوقوف على المخطط التفصيلى الأنسب لكل موقع، طبقاً للشروط قبل الوصول للمراحل النهائية لكل مخطط على حده.
وأكد المحافظ، أهمية تنفيذ المخططات التفصيلية على أرض الواقع، بما يحافظ على حق الدولة، مشدداً على الانتهاء من كافة الملاحظات لخروج المخططات بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أهمية التدقيق عند تخطيط شبكة الطرق بالمناطق السكنية المستحدثة، والتأكد من الاستعمال الحالى للكتل السكنية ومواقع الخدمات بها من جراجات وملاعب وأسواق وغيرها.
وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ هذا الملف لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أن تلك لمخططات تهدف إلى التدقيق المرورى وحجم الاستخدام بكافة الشوارع، مشيراً إلى ضرورة تكثيف ورش العمل وجلسات الحوار خلال تلك الفترة للخروج بالمخططات النهائية خلال الفترة الزمنية المحددة، مع الأخذ فى الاعتبار توافقها مع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بتطوير القرى، ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازى فيما بينها.
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