محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام حتى 224 درجة 

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من 230 إلي 224 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور . وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة _مدير المديرية، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.



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