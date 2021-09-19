اختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021 

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى (بطليموس2021) والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بأحد القواعد العسكرية بدولة قبرص، وذلك بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين الصديقين .

وكانت المراحل الأولى من التدريب تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات وتنسيق الجهود لتنفيذ كافة المهام التدريبية والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة ، والتدريب على تبادل الخبرات فى مجال الإسعافات الأولية ، كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية بإستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمى المختلفة ، وكذلك التدريب على عملية إقتحام بؤرة إرهابية فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر المسلحة .

وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة على تبادل وإكتساب المهارات القتالية والتكتيكات خاصة فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المكلفين بها، حيث يعد التدريب (بطليموس2021) هو الأول من نوعه بين القوات الخاصة لكلا البلدين مما يسهم فى تبادل الخبرات والإستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية .