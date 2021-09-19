هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس بفصل الخريف وأول أيامه جغرافيا 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة، لينتهي يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يعتبر فصلا انتقاليا ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

وأشارت الهيئة فى بيان لها: ويتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة .

كما يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ويعمل على سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد ويعتبر هذا البيان إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف .

وأكدت الهيئة أنها سوف تعاود إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة قطاعات الدولة بشكل يومي منتظم نظرا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة التي من الممكن أن تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام حتى يتثني لكل المسؤولين إتخاذ كافة التدابير اللازمه لمجابهة أى آثار ناجمه عن أي ظواهر جوية حرجة .

ويمكن متابعة حالة الطقس من المصادر الآتية :

1- على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

2- من خلال الموقع الرسمي أو الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفونات الآتية : .24646719- 24646721.