محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام حتى 224 درجة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من 230 إلي 224 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة _مدير المديرية، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.