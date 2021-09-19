/650919/بسبب-أولوية-المرور--سائق-توك-توك-يسحل-قائد-أتوبيس-نقل-عام-في-الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، لتعدى سائق «توك توك» بالسب على سائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل فيديو على التواصل الإجتماعى تعدى سائق على سائق اخر بالأسكندرية التواصل الإجتماعي «فيسبوك» رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، بقيام سائق مركبة «توك توك» بالتعدى بالسب والقذف على سائق أتوبيس نقل عام بطريق إسكندرية/ مطروح بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة لخلاف على أولوية المرور. بسبب الخلاف على أولوية المرور ومن خلال الفحص والتحرى تم تحديد سائق الدراجة البخارية« التوك توك»، مقيم بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات تم إستدعائه وبمواجهته اعترفا بإرتكاب الواقعة بسبب الخلاف على أولوية المرور. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق اخر كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ملابسات واقعة مقتل خفير خاص وإصابة شقيقه بإطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. كشف ملابسات ما تبلغ لقسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (جثة خفير خصوصى بها "طلق نارى" – "شقيقه" خفير خصوصى آخر مصاب بعيار نارى "له معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) حيث ادعى المجنى عليه الثانى حدوث مشاجرة حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما.

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