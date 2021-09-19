/650920/نرمين-الفقي-تناقش-معاناة-الأم-بعد-انتهاء-فترة-حضانة-أبنائها-بحكاية-على-الهامش

تعاقدت الفنانة نرمين الفقي لتقديم أحد حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، والتي أتت بعنوان «على الهامش» وهي من تأليف أماني التونسي وإخراج إبراهيم فخر.

دوت الخليج يرصد قصة حكاية «على الهامش» لنرمين الفقي

وتسلط نرمين الفقي خلال أحداث حكاية «على الهامش» الضوء على قضية مهمة وشائكة وهى انتهاء فترة الحضانة للأولاد مع الأم المصرية.

وتعرض حاليا حكاية «بالورقة والقلم» من مسلسل«إلا أنا 2» بداية من الليلة على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

قصة حكاية بالورقة والقلم

ويشارك في بطولة حكاية «بالورقة والقلم» بجانب يسرا اللوزي كلا من عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبد لله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، وهي من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

وتناقش يسرا اللوزي خلال أحداث حكاية «بالورقة والقلم» قضية مهمة عانى منها العديد من الأشخاص في مصر خاصة في دول الصعيد وهي أضرار زواج الصالونات، وما هي الطريقة الأصلح للزواج حتى تكون الحياة الزوجية مستقرة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

سهر الصايغ تتألق بأولى حلقات حكاية «بيت عز»

من ناحية أخرى استطاعت الفنانة سهر الصايغ أن تكسب قلوب الجمهور منذ عرض أولى حكايات مسلسل «إلا أنا 2» بحكاية «بيت عز» التي بدأ عرضها عبر فضائيات DMC منذ يوم السبت الماضي الموافق 4 من شهر سبتمر الجاري.

وأشاد عدد كبير من الجمهور والمتابعين بأداء سهر الصايغ لطالما أبهرتنا به دائما في جميع أعمالها، واستطاعت ان تؤثر في قلوب الجمهور من خلال أحداث الحكاية التي يطغى عليها الحزن والأسى حتى الأن اذ بدأت بوفاة والدتها ثم تتوالى الأحداث المأسوية من استغلال خالتها لها ولأموالهم فضلا عن ابن خالتها الذي يحاول أن يتعدى عليها مستغلا إحتياجها له وغيرها من الأدوار التي ظهرت بها سهر الصايغ بطريقة تتشابه مع الواقع الذي نعيشه.

ولاقت سهر الصايغ خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من التعليقات الإيجابية عن دورها بالعمل، حيث جاءت بعض التعليقات من المتابعين : “قلبي وجعني وقعدت أعيط كتير بس تحفة، ربنا يوفقك حبيبتي، وقال آخر : اتفرجت على الحلقة مرتين وعيطت، تمثيلك رائع وأدائك جميل، وجاء تعليق ثالث : مش معقولة وجعتي قلبي على عياطك على مامتك، ربنا ما يوريها لحد”.