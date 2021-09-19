/650922/الامتناع-عن-تسليم-الميراث-يعرضك-للحبس 6-شهور-وغرامة-100-ألف-تفاصيل
قانون المواريث.. من القوانين الهامة التي كان لها دور في انصاف المرأة والحفاظ على حقوقها وتصحيح المفاهيم الخاطئة وخاصة في مناطق الصعيد.
دوت الخليج
وحرصا على دعم المرأة قام مجلس النواب السابق بقيادة دكتور علي عبد العال بإدخال تعديلات على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وذلك بهدف تجريم الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
التعديلات جاءت ناصة على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة".
ما بعد الصلح
ويجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة".
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