لأول مرة..عزيز الشافعي يكشف تحدياته في الوصول للشهرة مع منى الشاذلي

/650924/لأول-مرةعزيز-الشافعي-يكشف-تحدياته-في-الوصول-للشهرة-مع-منى-الشاذلي

يحل الملحن الغنائي عزيز الشافعي ضيفًا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة «CBC».

دوت الخليج يرصد موعد لقاء عزيز الشافعي مع منى الشاذلي

عزيز الشافعي ضيفا لمنى الشاذلي

ويتحدث عزيز الشافعي خلال الحلقة، عن أبرز التحديات التي واجهها حتى يُصبح متواجدًا على الساحة الفنية، بداية من تخرجه في كلية الهندسة ثم عمله في مجال هندسة الاتصالات، ثم بداياته فى التلحين مع خالد سليم وأغنية "بلاش الملامة" التي قدمها خلال فيلم "سنة أولى نصب".

كما يتحدث الشافعي عن نجاحاته الكبيرة مع عدد من الفنانين، في مقدمتهم الفنان عمرو دياب، الذي شارك بتلحين وكتابة الأغاني في ألبومه "سهران" بأكثر من أغنية، فضلا عن تجربته الغنائية مع الفنان رامي صبري بأغنية "حياتي مش تمام" التي طرحت في نفس توقيت طرح ألبوم الهضبة، ورغم ذلك حققت نجاحا كبيرًا.

تصريحات نارية لأحمد شيبة في “معكم” منى الشاذلي

وكان قد كشف الفنان والمطرب الشعبي أحمد شيبة عن أحداث وأزمات مأسوية مر بها في حياته الشخصية والمهنية، كسب من خلالها تعاطف عدد كبير من الجمهور وذلك أثناء حلوله ضيف ببرنامج «معكم» التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

فتحدث شيبة في البداية عن تحدياته للوصول لعالم الغناء والشهرة مشيرة إلى أنه على عكس باقية المطربين اللذان تولد معهم الموهبة ويمارسونها من الصغر، اذ أنه لم يكن يستطيع الحديث فقال: “مكنتش بغني وأنا صغير، بالعكس كانوا فاكرني هطلع أخرس ومش بتكلم، لأن خالي الله يرحمه مكنش بيتكلم ومش بيسمع، وأنا لما اتولدت مكنتش بتكلم خالص، فالنطق كان صعب أوي عندي لحد الابتدائية، ولما اتنرفز كان الكلام عندي بيتقطع، لحد ما ربنا نفخ في صورتي وبقيت مطرب”.

وأضاف شيبه بأن والده لم يكن راضيا عليه بسبب كونه مطربا، اذ انه أول فرد فى العائلة لديه ميول فنية، وبدأ الغناء فى الأفراح والمناسبات الخاصة، وقدم أغنيات حسن الأسمر وعدوية وجورج وسوف

وصرح شيبة بأنه كان يدرس بجانب العمل ولكنه لم يكمل دراسته بسبب العمل وسفره إلى ليبيا: “كنت باجي من ليبيا كل شهر أشوف أمي وأرجع تاني”، مشيرا إلى أنه حريص حتى الأن لزيارة أهل منطقته ويحرص على تناول الطعام معهم