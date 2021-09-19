/650925/تعرف-على-قيمة-تبرعات-ممدوح-عباس-لنادي-الزمالك-في-حضور-شيكابالا-وأسامة-نبيه

أقيم اليوم إجتماع بنادي الزمالك، وذلك من أجل دعم النادي ماليا وبعد حديث حسين لبيب رئيس النادي عن هذا الأمر عبر وسائل الإعلام، لإعطاء اللاعبين مستحقاتهم المالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الإجتماع حضور ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، في حضور شيكابالا كابتن نادي الزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك.

وقرر ممدوح عباس التبرع لكل لاعب بنادي الزمالك بمبلغ 100 ألف جنية، وذلك بإجمالي 3 مليون جنية على قائمة اللاعبين المكونة من 30 لاعب.

أما الجهاز الفني والطإداري والطبي، فقد قرر ممدوح عباس التبرع لهم بمبلغ 50 ألف جنية لكل فرد، وذلك بإجمالي 500 ألف جنية مصري.

وبذلك يكون مجموع تبرعات ممدوح عباس لنادي الزمالك للمساعدة في الخروج من الأزمة المالية مبلغ 3 مليون و 500 ألف جنية.

تبرعات ممدوح عباس لنادي الزمالك

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي جدلا كبير اليوم وذلك بعد ظهور شيكابالا بجانب ممدوح عباس، والحيرة زادت بسبب تواجد أسامة نبيه بجوار باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك، وكان هناك رفض قاطع من الجماهير بعدم الرغبة في تبرع ممدوح عباس لنادي الزمالك.

وكان ممدوح عباس من قبل عندما كان مسئولا عن نادي الزمالك، أخذ شيكات بنكية له والحصول عليها بعد رحيله عن النادي.

كمان قرارات الرابطو بيتم اخطار الاتحاد المصري بيها بشكل مستمر، وتشكيل الرابطة لادارة المسابقة بالتنسيق مع الاتحاد المصري.

خاص.. جلسة أخيرة تفصل عودة أسامة نبيه للزمالك من جديد.. تفاصيل

يجمتع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، اليوم داخل مقر النادي مع أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك، والذي رحل بشكل رسمي قبل أيام بسبب أزمة المستحقات المالية الخاصة ببطولة الدوري المصري.

وعلم موقع دوت الخليج أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تحدث مع مسئولي الفريق أمس السبت، وأكد لهم التمسك بعودة أسامة نبيه لنادي الزمالك من جديد، ولا يرغب بإضافة أي عناصر جديدة للنادي.

وأكد كارتيرون أيضا أنه يريد عودة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، والذي رحل إلى السعودية خلال الفترة الأخيرة، ليبتعد عن نادي الزمالك والرياضة المصرية مؤقتا.