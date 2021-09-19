/650928/ممدوح-عباس-يجتمع-مع-لاعبي-الزمالك-في-مستشفى-الناس-تعرف-على-التفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء إجتماع ممدوح عباس بلاعبي الزمالك داخل مستشفى الناس، من أجل دعم الفريق ماليا ومعنويا، وقاموا أيضا بزيارة المرضى وتصوير بعض الإعلانات معهم، وألتقاط الصور.

بدأ الإجتماع في تمام الواحدة ظهرا اليوم الأحد، وأستمر حتى الساعة الخامسة، وقرر ممدوح عباس أن يقوم بإعطاء كل لاعب في الفريق مبلغ 100 ألف جنية، أما الجهاز الفني فقد حصل كلا منهم على مبلغ 50 ألف جنية.

ووعد ممدوح عباس لاعبو الزمالك بتوفير الدعم الكامل خلال الفترة القادمة، وأن ما يفعله يأتي من أجل نادي الزمالك فقط ولا يفكر في الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

تعرف على قيمة تبرعات ممدوح عباس لنادي الزمالك في حضور شيكابالا وأسامة نبيه

أقيم اليوم إجتماع بنادي الزمالك، وذلك من أجل دعم النادي ماليا وبعد حديث حسين لبيب رئيس النادي عن هذا الأمر عبر وسائل الإعلام، لإعطاء اللاعبين مستحقاتهم المالية.

وشهد الإجتماع حضور ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، في حضور شيكابالا كابتن نادي الزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك.

ممدوح عباس يتبرع لنادي الزمالك

وقرر ممدوح عباس التبرع لكل لاعب بنادي الزمالك بمبلغ 100 ألف جنية، وذلك بإجمالي 3 مليون جنية على قائمة اللاعبين المكونة من 30 لاعب.

أما الجهاز الفني والطإداري والطبي، فقد قرر ممدوح عباس التبرع لهم بمبلغ 50 ألف جنية لكل فرد، وذلك بإجمالي 500 ألف جنية مصري.

وبذلك يكون مجموع تبرعات ممدوح عباس لنادي الزمالك للمساعدة في الخروج من الأزمة المالية مبلغ 3 مليون و 500 ألف جنية.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي جدلا كبير اليوم وذلك بعد ظهور شيكابالا بجانب ممدوح عباس، والحيرة زادت بسبب تواجد أسامة نبيه بجوار باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك، وكان هناك رفض قاطع من الجماهير بعدم الرغبة في تبرع ممدوح عباس لنادي الزمالك.

وكان ممدوح عباس من قبل عندما كان مسئولا عن نادي الزمالك، أخذ شيكات بنكية له والحصول عليها بعد رحيله عن النادي.

كمان قرارات الرابطو بيتم اخطار الاتحاد المصري بيها بشكل مستمر، وتشكيل الرابطة لادارة المسابقة بالتنسيق مع الاتحاد المصري.