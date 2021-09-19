/650930/خاص-مصدر-بالأزهر-يكشف-موعد-الإعلان-عن-نتيجة-الدور-الثاني-للشهادة-الثانوية

دوت الخليج وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية، نهاية الأسبوع الجاري. وأشار المصدر إلى أن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية مبشرة، وتوجد نسب نجاح مرتفعة بالنسبة للطلاب.

موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2020/2021 م.

اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية

واعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لأبنائنا فى الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، بالشهادة الابتدائية 25 طالب وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 10 طلاب، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 100%. اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2020/2021 م. وصرح وكيل الأزهر بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ (618) طالبًا وطالبة، حضر منهم (579)، وتخلف عن الحضور (39) نجح منهم (138)، ورسب (21)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (82.90%) ونسبة النجاح العامة للدورين (87.83%). وأضاف بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية بلغ (275) طالبًا وطالبة، حضر منهم (262)، وتخلف عن الحضور (13) نجح منهم (219)، ورسب (46)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (87.40%) ونسبة النجاح العامة للدورين (92.66%). وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، وأعرب عن خالص تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق والتفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدوا ويجتهدوا ليكونوا خير ممثل لأوطانهم ويكونوا قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها عالميًّا.