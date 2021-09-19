- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ورحب الأنبا أرسانى، فى بداية اللقاء بالحضور، وألقى كلمة بعنوان "الفكر الواحد فى الخدمة"، كما ألقى القمص بافلوس تادرس كاهن كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام كلمة بعنوان "الأمين فى القليل"، وبعدها تحدث القس مينا بديع كاهن كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس بايندهوفن عن "استخدام التكنولوجيا فى الخدمة".
وأثناء اللقاء تمت مناقشة الاقترحات المقدمة من الأعضاء واحتياجات الخدمة فى الفروع المختلفة، كما ألقيت مجموعة من الألحان والترانيم بقيادة الدياكون فلوباتير، وفى نهاية اللقاء تم عرض نتائج المناقشات، واختتم البرنامج بالصلاة والبركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا أرسانى يترأس لقاء أمناء الخدمة بكنائس إيبارشية هولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.