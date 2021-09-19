الأنبا أرسانى يترأس لقاء أمناء الخدمة بكنائس إيبارشية هولندا

جدة - نرمين السيد - ورحب الأنبا أرسانى، فى بداية اللقاء بالحضور، وألقى كلمة بعنوان "الفكر الواحد فى الخدمة"، كما ألقى القمص بافلوس تادرس كاهن كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام كلمة بعنوان "الأمين فى القليل"، وبعدها تحدث القس مينا بديع كاهن كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس بايندهوفن عن "استخدام التكنولوجيا فى الخدمة".

وأثناء اللقاء تمت مناقشة الاقترحات المقدمة من الأعضاء واحتياجات الخدمة فى الفروع المختلفة، كما ألقيت مجموعة من الألحان والترانيم بقيادة الدياكون فلوباتير، وفى نهاية اللقاء تم عرض نتائج المناقشات، واختتم البرنامج بالصلاة والبركة.