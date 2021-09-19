الكنيسة الأسقفية تصطحب وفدا إفريقيا لزيارة الأزهر وبيت العائلة

جدة - نرمين السيد - واصلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، فعاليات مؤتمر "الإيمان والعمل" الذى تستضيف فيه مشاركين أفارقة فى برنامج تدريبى بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية والاتحاد الأوروبى.





وتضمنت فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر سلسلة زيارات للمؤسسات المصرية الإسلامية، بهدف التعرف على طبيعة العلاقات بين الكنيسة الأسقفية والأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية.

خلال الزيارة قدم سليم فؤاد مستشار الحوار الإسلامى المسيحى بالكنيسة الأسقفية، شرحًا للمشاركين عن برامج الحوار التى تقدمها الكنيسة مع الأزهر الشريف مثل مشروع "معًا من أجل مصر"، الذى استغرق ثلاثة سنوات جرى فيه تدريب عدد من الأئمة والقساوسة بهدف بناء لغة حوار مشتركة وكسر الحواجز.

وقال فؤاد، فى كلمته للوفد، إن الكنيسة الأسقفية تربطها علاقة متينة مع مؤسسة الأزهر الشريف تعود إلى توقيع اتفاقية حوار مع رئيس أساقفة كانتربرى عام 2000، ثم استمرت بفتح أفق التعاون المشترك على أساس من الفهم المتبادل.

وأشار مستشار الحوار الإسلامى المسيحى بالكنيسة الأسقفية، فى كلمته إلى أن التسامح واحترام حقوق الإنسان وتقبل ثقافة الاختلاف أهم دعائم الحوار الدينى مع ضرورة وجود عقول مرنة وقلوب مفتوحة تدفع ثقافة الحوار وتنميها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة المصرية، أن بيت العائلة مؤسسة تجمع بين أعضائها ممثلين عن الأزهر والمؤسسات الإسلامية والطوائف المسيحية المختلفة، وتضم لجانًا متخصصة مثل لجنة الشباب والمرأة والحوار الدينى بالشكل الذى يسهم فى دفع العمل المشترك على جميع المستويات ولجميع الفئات.

الأمير، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يبدى اهتمامًا بالغًا بملف الحوار الدينى وبالعلاقة مع الكنائس المصرية باعتباره ضرورة لدحض قوى الشر والإرهاب، مشيرًا إلى موقف الدولة من الاعتداءات الإرهابية على الكنائس وتكفلت بترميمها وبنائها حرصًا منها على حماية حقوق المسيحيين.

فيما شدد الدكتور كمال بريقع مدير مركز حوار الأديان، إلى أن الأزهر الشريف يلعب دورًا بارزًا فى نشر الإسلام الوسطى الصحيح بالقارة الإفريقية وفى كل أنحاء العالم ويستقبل وافدين من 108 دول حول العالم يدرسون فى جامعة الأزهر ويصبحون بعدها سفراء للأزهر ولنشر تعاليم الإسلام السمحة التى تحث على حرية المعتقد وتقبل الآخر.

كان الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، افتتح فعاليات المؤتمر بكلمة أكد فيها على ضرورة تعميق ثقافة الحوار لخدمة المجتمع والوطن.