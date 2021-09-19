رئيس الوزراء: مهتمون بتنظيم صيانة وإدارة مشروعات العاصمة الإدارية

واستهل مدبولى، الاجتماع، بالإشارة إلى المشروعات الكبرى العديدة التى يتم تنفيذها حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات هائلة، مؤكدًا أن الحكومة مهتمة بتنظيم صيانتها وإدارتها وتشغيلها، لافتا فى هذا السياق إلى عدد من هذه المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها، منها على سبيل المثال مدينة الثقافة والفنون، ومشروع النهر الأخضر، والمدينة الأوليمبية، وغيرها، وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل أن تكون هناك شراكات فى مثل هذه المشروعات، لإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "يأتى انعقاد هذا الاجتماع اليوم باعتبار أنكم شاركتم فى تنفيذ عدد كبير من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا عدد آخر من المشروعات التى نرغب فى طرحها، من خلال نظام الشراكة للإدارة والتشغيل والصيانة، فهذه استثمارات كبرى أنفقتها الدولة على تلك المشروعات ويتعين علينا الحفاظ عليها".
من جانبه، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق مبدأ الإدارة الجيدة، كى نضمن الحفاظ على هذه المشروعات، وأن تدر عائدا للدولة وكذلك للشركة التى ستتولى الإدارة".
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