جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الأزهر فى تصريحات له اليوم، إنه اعتمد أيضا نتيجة امتحانات الدور الأول لـ "أبنائنا فى الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وأضاف أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان فى الخارج بـ السفارات المصرية للعام الدراسى 2020-2021، يبلغ بالشهادة الابتدائية 25 طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالى عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 10 طلاب، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99%، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 100%.
وأعرب وكيل الأزهر عن خالص التهانى لأبنائنا فى الخارج، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح فى حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا خير سفراء لمصر وللأزهر الشريف فى البلاد التى يقيمون بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا فى الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.