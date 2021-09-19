وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الأزهر فى تصريحات له اليوم، إنه اعتمد أيضا نتيجة امتحانات الدور الأول لـ "أبنائنا فى الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأضاف أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان فى الخارج بـ السفارات المصرية للعام الدراسى 2020-2021، يبلغ بالشهادة الابتدائية 25 طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالى عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 10 طلاب، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99%، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 100%.

وأعرب وكيل الأزهر عن خالص التهانى لأبنائنا فى الخارج، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح فى حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا خير سفراء لمصر وللأزهر الشريف فى البلاد التى يقيمون بها.