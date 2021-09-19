محافظ المنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة» فى جزيرة شارونة 

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، مع نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والموقف التنفيذى ميدانيا لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.





وذكر المحافظ فى بيان، اليوم الأحد، أنه يجرى تنفيذ 394 مشروعا فى 18 قطاعا بقرى مركز مغاغة.

وأضاف البيان أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية يستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية فى 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه ويصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 3 ملايين نسمة.

وتابع المحافظ خلال جولته، الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعى بجزيرة شارونه والمقام على مساحة 350 مترا مربعا وبتكلفة 5 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بقرية شارونه بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه وكذلك الأعمال الإنشائية لمدرسة شارونه 4 والأعمال الإنشائية لمدرسة شارونه 2 بإجمالى تكلفة 5 ملايين جنيه.

كما تابع القاضى سير العمل بمكتب تموين شارونه ومدرسة الفصل الواحد وتفقد الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات شارونه بتكلفه 10 ملايين جنيه ويضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون " المركز التكنولوجى والتضامن الاجتماعى والبريد والتموين و السجل المدنى والشهر العقارى والمجلس الشعبى المحلى"، داخل مبنى واحد يقدم الخدمات كافة.