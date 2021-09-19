وذكر المحافظ فى بيان، اليوم الأحد، أنه يجرى تنفيذ 394 مشروعا فى 18 قطاعا بقرى مركز مغاغة.
وأضاف البيان أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية يستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية فى 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه ويصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 3 ملايين نسمة.
وتابع المحافظ خلال جولته، الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعى بجزيرة شارونه والمقام على مساحة 350 مترا مربعا وبتكلفة 5 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بقرية شارونه بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه وكذلك الأعمال الإنشائية لمدرسة شارونه 4 والأعمال الإنشائية لمدرسة شارونه 2 بإجمالى تكلفة 5 ملايين جنيه.
كما تابع القاضى سير العمل بمكتب تموين شارونه ومدرسة الفصل الواحد وتفقد الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات شارونه بتكلفه 10 ملايين جنيه ويضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون " المركز التكنولوجى والتضامن الاجتماعى والبريد والتموين و السجل المدنى والشهر العقارى والمجلس الشعبى المحلى"، داخل مبنى واحد يقدم الخدمات كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة» فى جزيرة شارونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.