«التصنيع المبنى على الابتكار» ورشة عمل بمركز بحوث وتطوير الفلزات

جدة - نرمين السيد - نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات ورشة عمل بعنوان "التصنيع المبنى على المعرفة والابتكار"، بهدف تعزيز التفاعل بين إمكانات البحث العلمى التطبيقى واحتياجات القطاع الصناعى فى مصر، ودعم أنشطة نقل وتوطين التقنيات الصناعية الحديثة المبنية على المعرفة والابتكار.





وبحثت فعاليات الورشة التقنيات الحديثة فى مجالات البحث العلمى الصناعى التى تتميز بها شعبة التصنيع بالمركز، ومنها التصنيع الرقمى، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع بالليزر، والسباكة الآلية، وتكنولوجيا اللحام المتطورة.

وناقشت الورشة دراسة معالجة أسباب الانهيار لشركات البترول وحاويات الغازات، والضغوط، وأحدث الطرق للحام السيارات والمركبات، وكذلك صناعة مركبات تكنولوجيا المساحيق والصناعات الدقيقة.

وتضمنت فعاليات الورشة محاضرات للمسئولين عن الأقسام الصناعية بالمركز، وعرضا للنماذج الناجحة فى التعاون بين الصناعة والمركز.

وقال الدكتور عماد عويس، رئيس المركز، فى تصريح له اليوم، إن سياسة المركز تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، والمساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى عن طريق رفع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية، والاستفادة من القدرات البشرية ذات الخبرات البحثية فى مجال علوم وهندسة المواد.

وأضاف أن المشاركين فى الورشة أوصوا بتنفيذ قطع غيار ومكونات صناعية تجريبية فى أقسام المركز المختلفة، وإنشاء حاضنات أعمال مشتركة، وتكوين مجموعة عمل بين المركز واتحاد الصناعات المصرية وجمعية المستثمرين؛ لتحديد أوجه التعاون الممكنة بين المركز والصناعات المهتمة.

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت التعاون مع هيئة سكك حديد مصر فى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ووضع أساليب اللحام المناسبة، ووضع المواصفات القياسية للتفتيش على العربات والصيانة الدورية، والتعاون مع شركة "مصرية" للهندسة والمقاولات فى إنتاج المطابخ التجارية فى حل مشاكل تصنيع ولحام الأوانى الفندقية من الصلب المقاوم للصدأ.

وأكد أهمية إعداد لقاء مع المستثمرين المهتمين بتصنيع قطع الغيار محليا لتعريفهم بإمكانيات المركز فى هذا المجال، واستثمار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا من خلال دعوة الشركات الصناعية للاستفادة من الحوافز المالية والضريبية المقدمة لها من أجل دعم التعاون مع البحث العلمى، وفتح المجال لتنفيذ اتفاقات تعاون مشترك بين الشركات المشاركة بالورشة وأقسام المركز المختلفة.