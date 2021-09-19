/650931/الإفتاء-من-يخص-أحد-الأبناء-فى-العطاء-والهبة-لا-إثم-عليه

حسمت دار الإفتاء المصرية، أمر المساواة فى العطاء والهبة، الذى أخذ لوقت طويل حيزًا من الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج

الإفتاء: التسوية بين الأولاد فى العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا

وقالت دار الإفتاء المصرية:” من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال».

الإفتاء: من يزيد ابنه فى العطاء والهبة لا إثم عليه

وتابعت:” لكن قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.