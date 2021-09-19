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موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، يسعى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة الذى تقدم لامتحانها عدد كبير من الطلاب.

دوت الخليج

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، تجري حاليًا وزارة التربية والتعليم عددًا من الإجراءات الخاصة بأعمال النتائج التى يرصدها، حيث يتم إجراء عمليات التصحيح والمراجعة داخل الكنترول المركزي.

امتحانات الثانوية العامة التى أداها الطلاب نحو 160 ألف طالب، خلال الفترة من 4 سبتمبر الجاري وحتى 13 سبتمبر، يتم تصحيحها بالنظام الإلكتروني ودون تدخل بشري نهائيًا، وهذا ما اعتمتدته الوزارة حديثًا.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

كما أن الامتحانات التى يتم تصحيحها حاليًا تأخذ احتمالات بالنسبة للأسئلة، والتى أهمها صفر للسؤال الذى إجابته خطأ أو درجة أو اثنين، ويتم ذلك من خلال إدخال ورقة الإجابة على سيستم الكمبيوتر للتصحيح إلكترونيًا.

امتحانات الثانوية العامة أجريت خلال المرحلة الماضية، فى سياق تطبيق كامل الاجراءات الاحترازية حيث أدى الطلاب الامتحانات بحرص كامل على مساحات التباعد ومرتدين كمامات.

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يمكن الحصول على لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والحصول على النتيجة من خلال تسجيل الاسم ورقم الجلوس.